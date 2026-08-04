Краснодарские фермеры заявили о проблемах со сбытом нового урожая арбузов

Производители бахчевых культур Краснодарского края заявили о сложностях с реализацией урожая арбузов в текущем сезоне. По их словам, несмотря на хорошие виды на урожай, переизбыток продукции на рынке и изменение потребительского спроса могут привести к снижению отпускных цен и затруднить продажу выращенной продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили представители фермерских хозяйств.

Кубанский фермер Максим Величко рассказал «Ъ-Кубань», что большой объем урожая сам по себе не гарантирует успешной реализации.

«То, что товара много на поле, еще не значит, что весь товар будет продан. Можно реализовать урожай, но цены уже не будет»,— отметил господин Величко.

По его мнению, дополнительное давление на рынок оказывают поставки арбузов из других регионов и из-за рубежа. «Иранские, казахстанские, дагестанские арбузы тоже заходят на рынок, а российский сельхозпроизводитель оказывается никак не защищен»,— считает фермер.

Господин Величко также отмечает, что специализироваться исключительно на выращивании бахчевых становится все рискованнее. По его словам, хозяйства вынуждены диверсифицировать производство не только из-за погодных условий, но и из-за высокой неопределенности со сбытом продукции. «Нельзя все яйца в одну корзину вложить. Да и севооборот никто не отменял: невозможно каждый год выращивать арбуз на одном и том же поле — это и болезни, и вредители, и истощение почвы»,— сказал он.

Схожие опасения высказывает и кубанский бахчевод Игорь Лихосенко. По его словам, урожай в этом году ожидается качественным, однако спрос может оказаться значительно ниже ожиданий производителей.

«Виды на урожай хорошие, качество отличное. Но продукции в этом году слишком много, и есть риск, что часть ее останется на полях»,— рассказал господин Лихосенко.

По словам фермера, хозяйство традиционно ориентируется на покупателей, работающих на курортах Краснодарского края, однако именно этот канал сбыта сегодня вызывает наибольшие опасения. «В последние недели поменялось настроение покупателей. Люди не понимают, что будет дальше с заработками. Мы рассчитывали на успешный сезон, но сейчас видим, что спрос может оказаться совсем другим»,— отметил он.

Часть урожая предприятие реализует через федеральные торговые сети, однако этот канал, по словам господина Лихосенко, не способен компенсировать снижение спроса. Кроме того, быстро перенаправить большие объемы продукции невозможно, а перерабатывающих мощностей для арбузов в регионе практически нет. «Плана Б ни у кого нет. Арбуз не переработаешь — для этого нужны серьезные инвестиции, оборудование, технологии. Если торговая сеть не успела продать предыдущую партию, новую она уже не закупает»,— подчеркнул фермер.

По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, в текущем году валовой сбор бахчевых культур в регионе может увеличиться почти на 5% и достичь 125 тыс. тонн. Однако сами производители отмечают, что главным вопросом сезона становится уже не объем выращенного урожая, а возможность реализовать его без существенных финансовых потерь.

Подробнее читайте в материале «Арбузы ищут покупателя».

Роман Лаврухин