Арбузы ищут покупателя

Краснодарский край рассчитывает увеличить производство бахчевых культур почти на 5% — до 125 тыс. тонн. Однако сами участники рынка считают, что главным вызовом сезона становится уже не выращивание арбузов, а их реализация. Производители говорят о росте себестоимости, изменении потребительского спроса и усилении конкуренции. При этом оценки перспектив сезона у крупных компаний и фермеров заметно различаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный вопрос нынешнего сезона для бахчеводов — не сколько удастся собрать, а сколько удастся продать

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Главный вопрос нынешнего сезона для бахчеводов — не сколько удастся собрать, а сколько удастся продать

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Урожай стабилен

Краснодарский край сохраняет позиции одного из крупнейших производителей бахчевых культур в России. По предварительным итогам 2025 года хозяйства региона собрали около 120 тыс. тонн арбузов и дынь. В нынешнем сезоне власти края рассчитывают увеличить валовой сбор до 125 тыс. тонн, сохранив площади под бахчевыми культурами и повысив урожайность за счет современных агротехнологий.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края, основную часть урожая обеспечивают фермерские хозяйства северных и западных районов. Несмотря на затяжную весну, аграриям удалось сохранить стабильную урожайность, а кубанская продукция остается востребованной на российском рынке. В компании «Агросоюз Романовский» также отмечают, что сезон стартовал несколько позже обычного из-за холодной и дождливой весны, однако погодные условия не сказались на качестве. «Старт сезона немного задержался по сравнению с прошлым годом. При этом первый урожай полностью оправдал наши ожидания»,— сообщили в компании.

Впрочем, малые производители оценивают погодный фактор более тревожно. Кубанский фермер Максим Величко обращает внимание на скрытые риски обильных весенних осадков. По его словам, избыточная влага ослабляет развитие корневой системы и делает растения более уязвимыми в летнюю жару, а также способствует распространению опасных заболеваний.

«Много влаги хорошо только тогда, когда ее можно давать порционно. Когда в апреле и мае идут постоянные дожди, корневая система развивается хуже, потому что растению не нужно искать воду. Потом наступает жара, а качать влагу уже нечем. Болезни бушевали, а такие вещи, как фузариозное увядание, практически не лечатся — их можно только предотвратить»,— отмечает фермер.

По мнению господина Величко, специализироваться исключительно на бахчевых слишком рискованно, поэтому в его хозяйстве они занимают лишь часть площадей. «Нельзя все яйца в одну корзину вложить. Да и севооборот никто не отменял: невозможно каждый год выращивать арбуз на одном и том же поле — это и болезни, и вредители, и истощение почвы»,— говорит он.

Дорогие всходы

Помимо климатических рисков, аграриям приходится сталкиваться с серьезным давлением на экономику производства. В «Агросоюзе Романовский» фиксируют рост затрат на семена, средства защиты растений (СЗР), логистику и рабочую силу, что напрямую отражается на себестоимости.

Одной из главных проблем господин Величко называет дефицит семенного материала: «Если ты заказал семена, ждешь их два-три месяца, а потом оказывается, что их просто нет, хотя посевная уже начинается. Некоторые сорта вообще исчезли с рынка».

В «Агросоюзе Романовский» соглашаются, что зависимость отрасли от зарубежной селекции пока сохраняется. По оценке компании, отечественные разработки развиваются, однако полностью заменить импортный семенной материал в ближайшие годы не смогут. Российские гибриды пока проигрывают зарубежным по лежкости и товарному виду плодов, что критично для транспортировки на дальние расстояния.

При этом в оценке влияния импорта готовой продукции мнения участников рынка расходятся. Максим Величко считает, что дополнительное давление на цены оказывают поставки арбузов из-за рубежа. «То, что товара много на поле, еще не значит, что весь товар будет продан. Можно реализовать урожай, но цены уже не будет. Иранские, казахстанские, дагестанские арбузы тоже заходят на рынок, а российский сельхозпроизводитель оказывается никак не защищен»,— отмечает он.

В «Агросоюзе Романовский», напротив, считают, что в период массового сбора урожая импорт сокращается и практически не влияет на ситуацию. Главным фактором формирования цен, по мнению представителей компании, становится объем отечественной продукции, одновременно поступающей на рынок, и внутренняя конкуренция. Еще одной тенденцией в холдинге называют изменение потребительских предпочтений: покупатели все чаще выбирают бессемянные арбузы и сорта с необычной окраской мякоти, за качество которых они готовы доплачивать.

Без плана Б

Наиболее сдержанно перспективы сезона оценивает кубанский бахчевод Игорь Лихосенко. По его словам, с точки зрения производства ситуация складывается удачно, но реализовать продукцию будет крайне тяжело. «Виды на урожай хорошие, качество отличное. Но продукции в этом году слишком много, и есть риск, что часть ее останется на полях»,— рассуждает господин Лихосенко.

Хозяйство Игоря Лихосенко традиционно ориентируется на покупателей, работающих на курортах Краснодарского края, однако именно этот канал сейчас вызывает наибольшие опасения. «В последние недели поменялось настроение покупателей. Люди не понимают, что будет дальше с заработками. Мы рассчитывали на успешный сезон, но сейчас видим, что спрос может оказаться совсем другим»,— отмечает аграрий.

Часть продукции хозяйство поставляет в федеральные торговые сети, однако этот канал не способен компенсировать снижение спроса на побережье. Сотрудничество с крупным ритейлом налагает жесткие обязательства по калибровке и графику поставок, к которым готовы не все малые хозяйства. Кроме того, сети неохотно идут на пересмотр закупочных цен вслед за растущими издержками аграриев. Быстро перенаправить большие объемы невозможно, а мощностей для переработки арбузов в регионе фактически нет.

«Плана Б ни у кого нет. Арбуз не переработаешь — для этого нужны серьезные инвестиции, оборудование, технологии. Если торговая сеть не успела продать предыдущую партию, новую она уже не закупает»,— констатирует фермер.

При этом господин Лихосенко не считает импорт определяющим фактором: «Импорт сейчас — это вообще не главная проблема. Главная проблема — общая экономическая ситуация в стране. Если она будет стабильной, со всем остальным мы справимся сами».

Несмотря на разные подходы к ведению бизнеса, и крупные холдинги, и малые фермеры сходятся в одном: себестоимость производства продолжает расти быстрее отпускных цен. По словам Игоря Лихосенко, наиболее ощутимо увеличились расходы на рабочую силу. Прошлый сезон его хозяйство завершило с убытком. «В прошлом году получили минус. Только на смене рабочих потеряли около 3 млн руб. Сейчас надеемся хотя бы выйти в ноль. О прибыли даже не думаем»,— резюмирует фермер.

Роман Лаврухин