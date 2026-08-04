Бахчеводы Кубани опасаются, что часть урожая арбузов останется в полях

Производители арбузов в Краснодарском крае опасаются, что часть урожая нынешнего сезона может остаться невостребованной. Несмотря на хорошие виды на урожай, аграрии ожидают сложностей с реализацией продукции из-за высокой конкуренции, изменения потребительского спроса и отсутствия возможностей для переработки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили представители фермерских хозяйств.

По словам кубанского бахчевода Игоря Лихосенко, с точки зрения производства сезон складывается благоприятно, однако главным вызовом становится сбыт продукции.

«Виды на урожай хорошие, качество отличное. Но продукции в этом году слишком много, и есть риск, что часть ее останется на полях»,— рассказал господин Лихосенко.

По его словам, хозяйство традиционно ориентируется на покупателей, работающих на курортах Краснодарского края, однако в последние недели спрос стал менее предсказуемым. «Мы рассчитывали на успешный сезон, но сейчас видим, что спрос может оказаться совсем другим. Люди не понимают, что будет дальше с заработками»,— отметил фермер.

Часть урожая предприятие поставляет в федеральные торговые сети, однако этот канал, по словам собеседника «Ъ-Кубань», не способен компенсировать возможное снижение спроса. Ритейлеры предъявляют жесткие требования к качеству продукции, объемам и графику поставок, а также неохотно пересматривают закупочные цены вслед за ростом затрат производителей. При этом быстро перенаправить большие партии арбузов на другие рынки сбыта практически невозможно.

Еще одной проблемой фермеры называют отсутствие в регионе перерабатывающих мощностей. По словам Игоря Лихосенко, если реализовать урожай в свежем виде не удастся, альтернативных вариантов фактически нет.

«Плана Б ни у кого нет. Арбуз не переработаешь — для этого нужны серьезные инвестиции, оборудование, технологии. Если торговая сеть не успела продать предыдущую партию, новую она уже не закупает»,— пояснил он.

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края рассчитывают, что в текущем году валовой сбор бахчевых культур увеличится почти на 5% и достигнет 125 тыс. тонн против 120 тыс. тонн годом ранее. При этом сами участники рынка отмечают, что главным вопросом нынешнего сезона становится уже не объем урожая, а возможность реализовать выращенную продукцию.

Подробнее читайте в материале «Арбузы ищут покупателя».

Роман Лаврухин