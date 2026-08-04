Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах РФ

Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, лимиты на заправку сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть» Фото: Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме как в бак автомобиля, так и в канистру. На станциях также доступна система оплаты после заправки. Актуальная информация о наличии топлива представлена на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении сети.

Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» в Севастополе также возобновили свободную продажу всех видов топлива, включая бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные марки. Стоимость бензина АИ-92 на этих заправках снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 руб. за литр.

Однако для предотвращения искусственного дефицита сохранено ограничение на отпуск топлива — не более 20 литров на одну машину. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что эти меры направлены на сохранение наличия топлива на всех АЗС города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок.

«Ъ-Кубань» писал, что в Матвеево-Курганском районе Ростовской области задержали 50-летнего жителя Краснодарского края, перевозившего в грузовом фургоне без соответствующего оборудования 1,6 тонны бензина для нелегальной перепродажи в ДНР и ЛНР по завышенной цене. Топливо изъяли.

Мария Удовик