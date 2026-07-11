На Дону задержали краснодарца, незаконно перевозившего бензин на продажу

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области задержан 50-летний житель Краснодарского края, перевозивший в грузовом фургоне 1,6 тонны бензина для нелегальной перепродажи по завышенной цене населению Донецкой и Луганской Народных Республик. Транспортное средство не было оборудовано для перевозки опасных грузов, сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным полиции, задержанный в течение недели, по согласованию с операторами автозаправочных станций, приобретал топливо на заправках в Горячем Ключе и Краснодаре в обход установленных ограничений. Отпуск осуществлялся в металлические бочки объемом 200 л, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.

Топливо изъято из оборота, транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов.

Сейчас проводятся мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц АЗС за нарушения оказания услуг потребителям, санкция по которым предусматривает штраф от 300 до 400 тыс. руб.

Алина Зорина