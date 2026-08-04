Лишенная сертификата «Ижавиа» заявила о «грубейших нарушениях» внутри Росавиации

«Ижавиа» выполнила все предписания Ространснадзора и Росавиации до выхода приказа об аннулировании сертификата эксплуатанта, но несмотря на это лишилась права на осуществление летной программы с 1 августа. Это следует из иска авиакомпании к федеральному агентству, поданному в Арбитражный суд Москвы 31 июля, с которым ознакомилось отраслевое издание Tourdom.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«Одним из главных доводов перевозчика стало нарушение процедуры принятия решения. В иске говорится, что акт инспекционной проверки и приказ об аннулировании сертификата были вручены руководству компании в один день — 29 июля, с разницей около двух часов. По мнению заявителя, это лишило компанию возможности ознакомиться с окончательными выводами комиссии и представить мотивированные возражения до принятия решения»,— пишет издание.

Как пишет Tourdom, «Ижавиа» считает, что Росавиация неверно оценила результаты проверки: замечания по системе управления безопасностью полетов (СУБП) носили документарный характер и были устранены, программы подготовки экипажей — обновлены. Последние, указывает перевозчик, федеральное агентство утвердило еще 20 июля.

«Таким образом, авиакомпанию лишили сертификата за “неутвержденные программы”, которые уже были утверждены главой ведомства за восемь дней до издания оспариваемого приказа, что свидетельствует о грубейшем нарушении межведомственного взаимодействия внутри Росавиации»,— приводится цитата из искового заявления.

Отдельно «Ижавиа» оспаривает выводы по самолету «Як-42Д», который был «своевременно выведен из эксплуатации и не выполнял рейсы», а значит риски для безопасности полетов исключались, основания для применения самой жесткой меры — отсутствовали. Остальной флот авиаперевозчика исправен, говорится в сообщении.

В авиакомпании решение Росавиации считают несоразмерным и указывают на «формально-документарный характер» выявленных федеральным агентством недостатков.

По расчетам «Ижавиа», сумма потенциальных возвратов по билетам после аннулирования сертификата составляет около 500 млн руб. Прекращение деятельности авиаперевозчика затрагивает свыше 40 тыс. пассажиров, оформивших билеты.

«Кроме того, без работы может остаться свыше 100 авиационных специалистов, а общая численность сотрудников предприятия составляет около 990 человек. В иске также говорится, что остановка полетов единственного базового перевозчика Удмуртии “приведет к транспортной блокаде региона”»,— ссылается на иск Tourdom.

Как писал «Ъ-Удмуртия», заявление «Ижавиа» о признании «решений и действий (бездействий) незаконными» в отношении Росавиации было зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 3 августа. В пресс-службе авиакомпании иск не прокомментировали.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Вечером 3 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что ушедший в отставку Роман Ефимов сменит Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа», однако действующий руководитель авиакомпании опроверг эту информацию, сообщив, что заявление на увольнение не писал и сделать это его никто не просил.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно. За первые три дня после завершения летной программы на другие авиакомпании переоформили почти 4 тыс. билетов.