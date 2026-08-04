Почти 4 тысячи билетов «Ижавиа» переоформили на другие авиакомпании за три дня

3,9 тыс. билетов «Ижавиа» переоформили на рейсы авиакомпаний—партнеров за первые три дня после ограничения летной программы из-за аннулирования сертификата перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба местного авиапредприятия. Рейсы осуществляют «Аэрофлот», S7 Airlines, Nordwind и RedWings.

Вечером 3 июля из Ижевска в Калининград вылетел первый замещающий рейс S7 Airlines. «С полной загрузкой борт отправится сегодня в самый западный регион страны, обратным рейсом вернув тех, кто отправился на отдых ранее»,— говорилось в сообщении. Вылеты в Калининград будут совершаться дважды в неделю: до середины августа — S7 Airlines, далее — Nordwind.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.