«Ижавиа» подала в суд на Росавиацию после аннулирования сертификата перевозчика

Авиакомпания «Ижавиа» подала иск к Росавиации в Арбитражный суд Москвы. Заявление о признании «решений и действий (бездействий) незаконными» было зарегистрировано 3 августа. Соответствующая карточка (А40-223630/2026) размещена Картотеке арбитражных дел. Материалы дела не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«Ъ-Удмуртия» направил вопросы в пресс-службу «Ижавиа» и гендиректору авиакомпании Александру Синельникову.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Вечером 3 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что ушедший в отставку Роман Ефимов сменит Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа», однако действующий руководитель авиакомпании опроверг эту информацию, сообщив, что заявление на увольнение не писал и сделать это его никто не просил.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно. За первые три дня после завершения летной программы на другие авиакомпании переоформили почти 4 тыс. билетов.