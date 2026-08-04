Фармрынок Краснодарского края вырос на 22% в I полугодии 2026 года

За январь—июнь 2026 года жители Краснодарского края потратили на лекарственные препараты 43,7 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику «Эксперту Юг» предоставили аналитики компании DSM Group. Объем реализации в денежном выражении вырос с 35,8 млрд руб. в первом полугодии 2025 года до 43,7 млрд в текущем периоде. Количество проданных упаковок увеличилось с 89,4 млн до 92 млн, прибавив 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшую долю в денежной выручке кубанских аптек обеспечили препараты «Тирзетта» (2,7% от оборота), «Семавик» (1,3%), «Седжаро» (1,1%), «Эликвис» (1%) и «Форсига» (0,9%). Замыкают десятку лидеров «Велгия», «Эдарби», «Трипликсам», «Детралекс» и «Омепразол». В основном это средства для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных патологий, что указывает на устойчивый спрос на терапию хронических заболеваний среди населения региона.

По итогам первого квартала 2026 года жители Кубани увеличили траты на лекарственные препараты на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда объем продаж в денежном выражении достиг 20,6 млрд руб. Кроме того, аналитики фиксировали рост цен на фармпрепараты в регионе — с середины апреля по конец июня он составил 2,6%, что могло повлиять на общий денежный оборот, хотя и не объясняет полностью двузначного прироста трат.

«Ъ-Кубань» писал, что каждый восьмой житель Краснодара регулярно теряет деньги из-за забытых платных подписок, при этом 76% горожан хотя бы раз сталкивались с неожиданным списанием, а почти половина не пытается вернуть средства. Платными сервисами пользуется каждый второй, большинство тратит на них до 500 руб. в месяц, причем мужчины в 2,5 раза чаще женщин оплачивают одну подписку в диапазоне 1–5 тыс. руб. (15% против 6%).

Мария Удовик