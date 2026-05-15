Каждый восьмой житель Краснодара регулярно теряет деньги из-за забытых подписок

Каждый восьмой житель Краснодара регулярно теряет часть зарплаты из-за забытых платных подписок. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску персонала «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхование» по итогам совместного опроса.

Согласно исследованию, 76% жителей региона хотя бы раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. Каждый восьмой (13%) среди всех участников опроса регулярно сталкивается с этой проблемой, еще 63% теряли средства на активных подписках не более двух раз. Почти половина опрошенных (48%) в такой ситуации не пытаются отозвать платеж и просто отказываются от подписки. Вернуть списанную сумму просят лишь 35% респондентов, а каждый шестой ничего не предпринимает, предпочитая забыть о случившемся.

Платными онлайн-сервисами постоянно (25%) или время от времени (29%) пользуется каждый второй (54%) опрошенный. Почти каждый второй (47%) ежемесячно оплачивает не более двух подписок, еще треть тратит деньги на 3–5 платформ, а 7% опрошенных подключили шесть и более сервисов. Свыше трети (36%) лишь примерно знают объем своих трат на подписки, точную сумму может назвать 57% респондентов. Большинство (46%) тратит на подписки не более 500 руб. ежемесячно, 18% — до 1 тыс. руб., а каждый четвертый (29%) — до 5 тыс. руб.

Среди тех, кто намеренно отказывается от подписок, каждый седьмой (14%) опасается неожиданных списаний из-за того, что забудет отключить подписку. Почти четверть (23%) противников платных сервисов считают их стоимость неоправданно высокой, а свыше трети (45%) стараются заменить их бесплатными аналогами. При этом 57% опрошенных тратят на самую дорогую подписку до 500 руб. ежемесячно, у каждого четвертого (25%) максимальная стоимость составляет 500–1000 руб., а у каждого восьмого — от 1 до 5 тыс. руб.

Женщины при выборе подписок чаще склонны к экономии: доля мужчин, тратящих на один из сервисов от 1 до 5 тыс. руб., оказалась в 2,5 раза больше — 15% россиян против 6% россиянок.

Алина Зорина