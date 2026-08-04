Ученые исследовали рыбу реки Кубань на участке от Кропоткина до Краснодара

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели комплексное исследование состояния водных биоресурсов и среды их обитания в среднем течении реки Кубань. Маршрут экспедиции охватил участок от Кропоткина до верхнего бьефа Краснодарского гидроузла, пройдя через Кавказский, Тбилисский, Усть-Лабинский и Динской районы. На этом отрезке специалисты вели гидрологические наблюдения, изучали ихтиофауну и отбирали гидробиологические пробы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Фото: пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Руководитель экспедиции Виктор Петрашов отметил, что на ситуацию в реке сильно повлияли обильные осадки конца весны и начала лета 2026 года — они вызвали значительный подъем уровня воды. Часть поймы во время работ оставалась затопленной, что оказалось благоприятным для нереста рыб и нагула молоди. Для изучения рыб ученые применяли мальковую волокушу, ставные и плавные сети. В уловах встречались уклея, бычок-песочник, лещ, судак, плотва, кубанский усач, голавль и пескарь. Для каждого улова специалисты фиксировали видовой состав, массу и соотношение видов, а также размерно-массовые характеристики, пол и возраст рыб, дополнительно отбирали образцы для полного биологического анализа.

Собранные данные помогут определить рыбохозяйственный потенциал Кубани и объективно оценить состояние ее экосистемы. На их основе ученые подготовят научно обоснованные рекомендации по сохранению биоразнообразия реки и рациональному использованию ее ресурсов.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае продолжается развитие рыбохозяйственного комплекса, который обеспечивает более 9% общероссийского производства товарной рыбы и свыше 35% выпуска в ЮФО, при этом объем субсидий предприятиям отрасли вырос с 34 млн руб. в 2024 году до более чем 70 млн руб. в 2025 году. Особое внимание уделяют марикультуре и глубокой переработке, что, по мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, поможет нарастить производство и сдерживать цены на рыбу и морепродукты для потребителей.

Мария Удовик