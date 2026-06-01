Юрий Бурлачко рассказал о развитии рыбохозяйственного комплекса Кубани

В Краснодарском крае продолжают уделять внимание развитию рыбохозяйственного комплекса, который играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Об этом заявил председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, комментируя итоги парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных насыщению внутреннего рынка продукцией глубокой переработки рыбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По словам господина Бурлачко, в регионе имеются необходимые ресурсы для наращивания объемов производства и выполнения задачи по увеличению потребления рыбы и морепродуктов, поставленной президентом России. Вопросы развития аквакультуры и реализации профильного законодательства ранее обсуждались на майской сессии краевого парламента.

Несмотря на существующие отраслевые проблемы, показатели рыбоводства в регионе продолжают расти. В 2025 году на Краснодарский край пришлось более 9% общероссийского производства товарной рыбы и свыше 35% объема выпуска в Южном федеральном округе. Основу производства составляют толстолобик, карп, сазан, белый амур и форель.

Отдельное внимание, по словам председателя ЗСК, необходимо уделять развитию марикультуры. Рыба, устрицы и мидии остаются востребованной продукцией, а расширение рынков сбыта и развитие перерабатывающей инфраструктуры в местах вылова способны повысить эффективность отрасли и способствовать сдерживанию цен для потребителей.

Поддержку развитию рыбохозяйственного комплекса оказывает государство. В рамках краевой программы развития сельского хозяйства по проекту «Рыбохозяйственный субкластер» объем субсидий рыбоводным предприятиям увеличился с 34 млн руб. в 2024 году более чем до 70 млн руб. в 2025 году.

Вячеслав Рыжков