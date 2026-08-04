На обходе Адлера работы по погружению шпунта выполнены почти на 30%

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера, на котором применяют технологию погружения шпунта с помощью специализированной компактной машины — он вдавливается без шума и вибраций. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным компании, в отличие от традиционных ударных или вибрационных методов, давление при погружении создается установкой за счет ранее погруженных шпунтовых профилей с минимальным воздействием на окружающую среду и существующую инфраструктуру. Для работы установки не требуются временные площадки: установив один шпунтовый профиль, машина фиксируется на нем «лапами» и перемещается по шпунту, при необходимости синхронно используя лидерное бурение под защитой обсадной трубы или подмыв породы. Ширина рабочей части машины не превышает 1,2 м.

Применяемый метод позволяет погружать шпунт на расстоянии 55 см от соседних конструкций. Сейчас установка задействована при реконструкции Сухумского шоссе — с ее помощью устраивают подпорную стену протяженностью 237 м из шпунтового профиля с фасадной системой. Направление дороги сместится на 3–4 м от моря, для чего погрузят более 450 металлических шпунтов длиной до 16 м. За одну смену в зависимости от грунта удается погружать от 1 до 4 штук, на сегодня общий объем работ выполнен почти на 30%.

На участке параллельно переустраивают сети связи и водоснабжения, движение по Сухумскому шоссе не прерывается. Кроме того, продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода у храма Св. Ф. Ушакова, где ведутся работы по устройству монолитной шахты лифта для маломобильных граждан.

Мария Удовик