Россельхознадзор нашел 767 сайтов с незаконной продажей ветпрепаратов

С 1 января по 29 июля текущего года должностные лица Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели мониторинг 767 интернет-страниц, содержащих сведения о реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без лицензии на фармацевтическую деятельность. Особое внимание в ходе проверок уделили таким торговым площадкам, как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На маркетплейсах Ozon и Wildberries ведомство зафиксировало предложения индивидуальных предпринимателей о продаже лекарственных препаратов «Бравекто» и «Нексгард Спектра». В отношении этих товаров реализация осуществлялась с нарушением Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Кроме того, в ходе мониторинга выявили предложения о продаже препаратов «Апоквел» и «Симпарика», которые также предлагались индивидуальными предпринимателями, не имеющими специального разрешения (лицензии) на фармацевтическую деятельность.

По итогам проверок Россельхознадзор направил в Роскомнадзор ссылки на 198 интернет-ресурсов, содержащих предложения о реализации ветеринарных лекарственных препаратов без лицензии, а также о розничной продаже препаратов, торговля которыми ограничена или запрещена. Эти материалы передали для блокировки указанных сайтов. Параллельно информацию о выявленных интернет-ресурсах направили в территориальные управления Россельхознадзора, чтобы те приняли меры в рамках своей компетенции.

«Ъ-Кубань» писал, что сотрудники Россельхознадзора выявили западный цветочный трипс в партии капусты объемом 22,2 т из Узбекистана, обнаружив двух живых имаго вредителя. Зараженный груз обеззаразили, чтобы предотвратить распространение опасного организма на территории России.

Мария Удовик