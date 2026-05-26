Россельхознадзор выявил цветочный трипс в партии капусты из Узбекистана

Сотрудники Россельхознадзора выявили западный цветочный трипс в партии капусты объемом 22,2 т, привезенной из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

20 мая 2026 года специалисты в Краснодаре проверили фитосанитарное состояние партии белокочанной капусты. В ходе проведения фитосанитарного контроля в грузе нашли карантинный для России вредный объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Обнаружены два живых имаго. Наличие вредителя подтвердил Краснодарский филиал ФГБУ ВНИИЗЖ.

Для того чтобы не допустить заноса и распространения опасных организмов на территорию страны, зараженную партию обеззаразили.

