Ярославское МУФАС оштрафовало «Россети Центр» на 100 тысяч рублей

Ярославское межрегиональное управление ФАС (МУФАС) России оштрафовало ПАО «Россети Центр» на 100 тыс. руб. за нарушение порядка технологического присоединения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в антимонопольный орган обратился предприниматель. Бизнесмену нужно было подключить к электричеству объект в деревне Мостец, однако сетевики направили ему проект договора техприсоединения на 2,1 млн руб.

Как пояснили в МУФАС, по установленным правилам в данном случае электросетевая организация не должна была включать в состав платы для потребителя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих сетей до границ участка.

«Антимонопольный орган признал действия "Россети Центр" неправомерными, поскольку расстояние от энергопринимающих устройств заявителя до ближайшего объекта электрической сети в сельской местности не превышает установленных 300 метров»,— пояснили в управлении.

Сетевая организация, объясняя невозможность применения льготного порядка, ссылалась на отсутствие у предпринимателя долгосрочного договора аренды земельного участка. Однако бизнесмен представил договор, заключенный на неопределенный срок.

ПАО «Россети Центр» оспорило постановление и предписание УФАС в суде, однако тот признал действия антимонопольного органа законными. Суд обязал компанию пересмотреть плату за техприсоединение для предпринимателя по льготному тарифу. В итоге стоимость подключения была снижена до 62 тыс. руб.

Алла Чижова