Экипаж атакованного БПЛА судна эвакуировали в порт Новороссийска

Экипаж судна Nadezhda, которое, по данным турецкой стороны, подверглось атаке беспилотников у побережья Новороссийска, эвакуировали в порт города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк / Коммерсантъ Фото: Юрий Березнюк / Коммерсантъ

По информации ведомства, 3 августа судно типа Ro-Ro, следовавшее из Новороссийска в турецкий Самсун, подверглось атаке примерно в 20 морских милях от побережья. На борту находились 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции.

По предварительным данным, судно получило повреждения носовой части и жилых помещений, после чего на борту возник пожар. Как сообщили в Минтрансе Турции, экипаж был благополучно эвакуирован в порт Новороссийска.

По данным источников, капитан судна Ялчин Шахин заявил, что Nadezhda подверглась атаке украинских беспилотников. После возникновения пожара экипаж самостоятельно приступил к его тушению.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля беспилотник атаковал танкер NIFFOS SIFNOS во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Тогда возникший пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Анна Гречко