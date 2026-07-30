Танкер загорелся на терминале КТК в Новороссийске после атаки БПЛА

Танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После удара на судне возник пожар, который удалось потушить. Пострадавших нет, сообщили в КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Инцидент произошел в ночь на 30 июля. Грузоотправителем нефти выступает ТОО «Тенгизшевройл», связанное с американской Chevron. Судно сохранило плавучесть, сейчас специалисты оценивают причиненный ему ущерб. Погрузочные операции на терминале приостановлены.

Еще один танкер — MARATHI под флагом острова Мэн — был атакован в шести морских милях от порта. Судно находилось в ожидании погрузки.

В КТК заявили, что атаки на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров консорциума.

Новороссийский терминал КТК в июле уже неоднократно становился целью атак БПЛА. В частности, 23 июля погрузочные операции на объекте были приостановлены после атаки. В начале этой недели консорциум сообщил о возобновлении отгрузки нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует нефть с месторождений Казахстана через территорию России к морскому терминалу под Новороссийском, откуда сырье отправляется танкерами на экспорт. КТК является одним из ключевых маршрутов вывоза казахстанской нефти на мировой рынок.

Атаки на суда и объекты КТК ранее становились предметом международных переговоров. МИД Казахстана заявлял, что глава ведомства Ермек Кошербаев обсуждал ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в течение ночи на 30 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным минобороны России, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко

Анна Гречко