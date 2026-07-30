Танкер загорелся на терминале КТК в Новороссийске после атаки БПЛА
КТК сообщил об атаке двух танкеров, отгрузка нефти приостановлена
Танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После удара на судне возник пожар, который удалось потушить. Пострадавших нет, сообщили в КТК.
Фото: cpc.ru
Инцидент произошел в ночь на 30 июля. Грузоотправителем нефти выступает ТОО «Тенгизшевройл», связанное с американской Chevron. Судно сохранило плавучесть, сейчас специалисты оценивают причиненный ему ущерб. Погрузочные операции на терминале приостановлены.
Еще один танкер — MARATHI под флагом острова Мэн — был атакован в шести морских милях от порта. Судно находилось в ожидании погрузки.
В КТК заявили, что атаки на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров консорциума.
Новороссийский терминал КТК в июле уже неоднократно становился целью атак БПЛА. В частности, 23 июля погрузочные операции на объекте были приостановлены после атаки. В начале этой недели консорциум сообщил о возобновлении отгрузки нефти.
Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует нефть с месторождений Казахстана через территорию России к морскому терминалу под Новороссийском, откуда сырье отправляется танкерами на экспорт. КТК является одним из ключевых маршрутов вывоза казахстанской нефти на мировой рынок.
Атаки на суда и объекты КТК ранее становились предметом международных переговоров. МИД Казахстана заявлял, что глава ведомства Ермек Кошербаев обсуждал ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.
Как писал «Ъ-Новороссийск», в течение ночи на 30 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным минобороны России, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.