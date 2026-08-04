В Сочи 1 сентября за парты и в детсады пойдут 96 тысяч воспитанников

К началу нового учебного года школы и детские сады Сочи примут около 96 тыс. воспитанников. Из них 77 тыс. составят школьники, еще 19 тыс. детей будут посещать дошкольные учреждения. Подготовку образовательной системы к 1 сентября обсудили на расширенной планерке под руководством главы города Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам совещания мэр сообщил, что в образовательных организациях завершают ремонтные работы, обновляют материально-техническую базу, усиливают меры безопасности и проводят официальную приемку объектов. Подготовка учреждений к новому учебному году находится на завершающем этапе.

В новом учебном году в Сочи начнут работу два новых образовательных объекта. В Лазаревском районе откроется школа №101, а в поселке Дагомыс — центр дополнительного образования. Одновременно профильные подразделения администрации готовят проектно-сметную документацию для капитального ремонта и модернизации действующих школ и детских садов.

Кроме того, администрация Сочи получила положительное заключение государственной экспертизы по проекту капитального ремонта бассейна детской спортивной школы на улице Юных Ленинцев. Согласно обновленной проектно-сметной документации, стоимость работ составит 120 млн руб. Финансирование проекта планируют предусмотреть в следующем году.

Андрей Прошунин отметил, что бассейн является одним из наиболее востребованных спортивных объектов Центрального района. По его словам, важно как можно быстрее вернуть детям возможность заниматься плаванием рядом с местом проживания.

На планерном совещании также рассмотрели вопросы развития спортивной инфраструктуры и исполнения городского бюджета. Подготовку образовательных учреждений к началу учебного года власти продолжают в плановом режиме, завершив основные ремонтные и организационные мероприятия до 1 сентября.

Мария Удовик