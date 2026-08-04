В Прикубанском округе Краснодара без света остались десятки улиц

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. В результате аварии отключили 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались жители нескольких десятков улиц. На месте работает аварийная бригада, которая устраняет последствия технологического нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

По данным оперативных служб, причиной отключения стало повреждение на линии 6–10 кВ. В зону отключения попали улицы Анфимова Археолога, Бехтерева, Вольная, Дружбы, Дальняя, Западная, Зеленая, Лекарственная, Лодыгина, Мечникова, Полевая, Светлая, Солнечная, Степная, Туполева, Восточная, Ейское шоссе, а также улицы Гусника, Кулибина, Коломийцева Скульптора, Рудакова Профессора, Восточный переулок и ряд других адресов.

После аварии специалисты приступили к восстановительным работам. На месте задействовали аварийную бригаду, которая занимается поиском поврежденного участка и восстановлением электроснабжения потребителей.

Информация о сроках завершения ремонтных работ и полном восстановлении подачи электроэнергии пока не приводится. После устранения повреждения специалисты возобновят электроснабжение всех потребителей, попавших в зону отключения. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию до полного завершения восстановительных работ.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 3 августа в Карасунском округе Краснодара из-за повреждения ЛЭП произошло аварийное отключение 14 подстанций, без света остались потребители на 10 улицах. На месте работает ремонтная бригада, аналогичная авария в Прикубанском округе уже устранена.

Мария Удовик