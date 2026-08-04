В Прикубанском округе Краснодара без света остались десятки улиц
В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. В результате аварии отключили 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались жители нескольких десятков улиц. На месте работает аварийная бригада, которая устраняет последствия технологического нарушения.
Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ
По данным оперативных служб, причиной отключения стало повреждение на линии 6–10 кВ. В зону отключения попали улицы Анфимова Археолога, Бехтерева, Вольная, Дружбы, Дальняя, Западная, Зеленая, Лекарственная, Лодыгина, Мечникова, Полевая, Светлая, Солнечная, Степная, Туполева, Восточная, Ейское шоссе, а также улицы Гусника, Кулибина, Коломийцева Скульптора, Рудакова Профессора, Восточный переулок и ряд других адресов.
После аварии специалисты приступили к восстановительным работам. На месте задействовали аварийную бригаду, которая занимается поиском поврежденного участка и восстановлением электроснабжения потребителей.
Информация о сроках завершения ремонтных работ и полном восстановлении подачи электроэнергии пока не приводится. После устранения повреждения специалисты возобновят электроснабжение всех потребителей, попавших в зону отключения. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию до полного завершения восстановительных работ.
«Ъ-Кубань» писал, что утром 3 августа в Карасунском округе Краснодара из-за повреждения ЛЭП произошло аварийное отключение 14 подстанций, без света остались потребители на 10 улицах. На месте работает ремонтная бригада, аналогичная авария в Прикубанском округе уже устранена.