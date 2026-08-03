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Жители 10 улиц остались без света утром 3 августа в Карасунском округе Краснодара

В Карасунском округе Краснодара утром 3 августа произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. В результате аварии были отключены 14 трансформаторных подстанций, передает ЕДДС города.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без электроснабжения остались потребители на улицах 1 Мая, Бершанской, Фадеева, Ярославской, 8 Марта, Пролетарской, Кирова, Куренной, Криничной и Комсомольской.

На месте аварии работает ремонтная бригада, которая занимается восстановлением электроснабжения.

Также утром 3 августа другая авария оставила без света жителей 15 улиц в Прикубанском округе города. Здесь неполадки уже устранили.

Вячеслав Рыжков

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