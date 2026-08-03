В больнице Геленджика отчитались о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку в профильные отделения городской больницы Геленджика госпитализировали пострадавших, в том числе троих детей. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Ермаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По его словам, все пациенты проходят лечение в травматолого-хирургическом отделении. Один ребенок ожидает эвакуации в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара. Состояние госпитализированных оценивается как различной степени тяжести, при этом среди них есть тяжелые пациенты. Основная часть травм связана с минно-взрывным воздействием.

Главный врач сообщил, что с первых минут после происшествия к оказанию медицинской помощи подключились сотрудники городской больницы Геленджика и медики Архипо-Осиповки. Лечение проводят специалисты при поддержке врачей Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы. Для оказания помощи в Геленджик также направили профильных специалистов, а часть пациентов эвакуируют в краевые медицинские центры.

По словам Сергея Ермакова, в первые часы после происшествия помощь в эвакуации и оказании медицинской помощи оказали специалисты из Туапсинского округа и Горячего Ключа. Они направили дополнительные бригады скорой помощи и приняли часть пострадавших в своих медицинских учреждениях. Кроме того, к работе подключили психологов, которые оказывают помощь пострадавшим и их родственникам как на месте происшествия, так и в городской больнице.

Ранее главный врач Туапсинской центральной районной больницы №2 Дмитрий Рябоконь сообщил, что в медучреждение доставили четырех пострадавших с места падения беспилотного летательного аппарата в Архипо-Осиповке. Всем пациентам оказали медицинскую помощь, удалили осколки и инородные тела. После осмотра пострадавшие отказались от госпитализации и были направлены домой.

По данным властей, 3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку погибли семь человек, еще 47 получили ранения. Минздрав сообщил, что в стационарах остаются 21 пострадавший, среди них трое детей. Девять человек находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан после происшествия и открыла горячую линию для приема обращений.

Мария Удовик