Два ребенка из Ростовской области погибли во время атаки БПЛА на Кубань

Среди семи погибших при ударе ВСУ по селу Архипо-Осиповка в Краснодарском крае двое детей оказались из города Шахты. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона», — отмечает глава региона.

Как сообщил «Ъ-Кубань», число погибших в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек. Среди них трое детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

В медучреждениях находится 21 человек, еще 19 пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно. В больнице Архипо-Осиповки организовали первичное медицинское сопровождение. К оказанию помощи подключились специалисты из Геленджикской городской больницы, а также медработники одного из местных санаториев.

Пациентов в тяжелом состоянии перевозят для продолжения лечения в больницы соседних городов.

Наталья Белоштейн