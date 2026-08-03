Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 7 человек

Число погибших в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек. Среди погибших трое детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В медицинские учреждения госпитализирован 21 пострадавший, еще 19 человек получили необходимую помощь без госпитализации. Для оказания помощи в больнице Архипо-Осиповки развернули первичное медицинское сопровождение. К работе дополнительно привлечены врачи городской больницы Геленджика и сотрудники одного из местных санаториев.

Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, направляются для дальнейшего лечения в больницы ближайших городов.

Вячеслав Рыжков