Туапсинский округ заявил о готовности помочь пострадавшим в Архипо-Осиповке

Глава Туапсе Сергей Бойко выразил соболезнования жителям Геленджика в связи с гибелью людей после атаки беспилотных летательных аппаратов в Архипо-Осиповке. Он также сообщил, что Туапсинский округ готов оказать необходимую помощь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы муниципалитета, произошедшее стало трагедией для всего Краснодарского края. Сергей Бойко отметил, что Туапсинский округ разделяет скорбь с жителями соседнего муниципалитета и выразил соболезнования семьям погибших. Он также сообщил, что направил заместителя главы по социальным вопросам Анатолия Ачмизова в больницу Новомихайловского, куда доставили часть пострадавших. По его словам, заместитель будет находиться на месте и контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик произошла трагедия. Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трех погибших и 13 пострадавших, среди которых были дети.

Позднее региональный оперативный штаб уточнил данные. По информации оперштаба, число погибших увеличилось до четырех человек, включая одного ребенка, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что количество погибших возросло до шести человек, трое из них — дети. Число пострадавших достигло около 40 человек. 17 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным властей, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан после атаки и открыла горячую линию для приема обращений.

Мария Удовик