Бывший сенатор Сабадаш получил 12 лет колонии по делу Выборгского ЦБК

Головинский районный суд Москвы признал виновным предпринимателя и бывшего сенатора Александра Сабадаша по делу о хищении доли в Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате и назначил ему 12 лет лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сенатора Александра Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении доли Выборгского ЦБК

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Экс-сенатора Александра Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении доли Выборгского ЦБК

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как следует из приговора, наказание назначено путем частичного сложения ранее вынесенных санкций. Отбывать срок Сабадаш будет в колонии строгого режима. Ранее государственное обвинение просило суд назначить ему 15 лет лишения свободы.

По этому же делу осуждены еще две фигурантки. Юрист Татьяна Падалко получила 10,5 года колонии, а бухгалтер Анна Морозова — три года и пять месяцев лишения свободы. Исполнение наказания для нее отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке 897 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

В мае 2026 года Хамовнический районный суд Москвы прекратил другое уголовное дело в отношении Александра Сабадаша. Оно касалось продажи по заниженной стоимости активов компании «Фьорд» в ходе процедуры банкротства.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Верховный суд вернул контроль над ВЛК неоднократно судимому бизнесмену Сабадашу

Матвей Николаев