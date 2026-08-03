Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что река Дунай станет непригодной для хождения судов в ближайшее время. Из-за нехватки воды власти сталкиваются с проблемами на НПЗ. Его слова приводит пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

«Созван кризисный штаб, и мы сделаем все возможное. Надеюсь, нам не придется останавливать НПЗ. Через два-три дня Дунай станет несудоходным. Сегодня судоходство есть, но приходится снижать осадку, то есть груз, на 50%»,— сказал господин Вучич.

По словам сербского президента, ситуацию осложняют котировки на мировых рынках и дефицит дизельного топлива в регионе, вызванный конфликтом России и Украины.

При этом господин Вучич заверил, что у страны есть финансовые резервы и власти делают все возможное для защиты экономики.