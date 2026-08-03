Венгрия допустила остановку АЭС «Пакш» 4 августа из-за падения уровня воды в Дунае

АЭС «Пакш» в Венгрии может проработать до понедельника или вторника «на нынешнем пониженном уровне мощности». Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии.

Полностью остановить работу АЭС «Пакш» планировалось в прошедшие выходные. Причиной власти называли падение уровня воды в Дунае до критических отметок. Ночью и утром 1 августа на АЭС проводили отключения, и выработка электроэнергии упала с обычных 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч. Господин Мадьяр говорил, что правительство пересмотрело меры по ограничению поставок электричества абонентам.