Венгрия допустила остановку АЭС «Пакш» 4 августа из-за падения уровня воды в Дунае
АЭС «Пакш» в Венгрии может проработать до понедельника или вторника «на нынешнем пониженном уровне мощности». Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает Reuters.
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии.
Полностью остановить работу АЭС «Пакш» планировалось в прошедшие выходные. Причиной власти называли падение уровня воды в Дунае до критических отметок. Ночью и утром 1 августа на АЭС проводили отключения, и выработка электроэнергии упала с обычных 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч. Господин Мадьяр говорил, что правительство пересмотрело меры по ограничению поставок электричества абонентам.