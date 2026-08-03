В Румынии подорвали скалу в Дунае для снабжения водой АЭС

Румынские военнослужащие подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды к Чернаводской АЭС — единственной атомной электростанции в стране. Об этом сообщил министр обороны Румынии Раду Мируцэ, передает Adevarul.

Из-за низкого уровня воды в Дунае затруднено охлаждение оборудования АЭС. Для избежания перегрузок один из двух реакторов станции был остановлен. Военнослужащие использовали около 180 кг взрывчатки. Первые 30 кг были подорваны 2 августа, остальной объем взрывчатки — на следующий день.

Операция прошла успешно, заявил Раду Мируцэ. По его словам, подорвать удалось большую часть скалы. Теперь специалисты извлекут отделившиеся фрагменты, после чего приступят к дноуглубительным работам. Румынские власти ожидают, что подрыв скалы позволит повысить уровень воды в районе Чернаводской АЭС примерно на 10 см.

Уровень воды в Дунае упал до самого низкого показателя за последние 40 лет. Правительство Румынии выделило 7 млн леев ($1,4 млн) на аварийные работы, углубление русла и очистку канала подачи воды к АЭС.

Проблемы с электроснабжением и судоходством из-за падения уровня воды в Дунае начались и в других странах, в том числе Венгрии и Сербии. Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» может прекратить работу 4 августа, допустил премьер-министр Петер Мадьяр. В Сербии возникли проблемы на нефтеперерабатывающем заводе, заявил президент Александр Вучич. По его оценкам, через несколько дней река станет непригодной для судоходства.