Рекордное обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии

Уровень воды в Рейне близок к рекордно низкому за последние восемь лет из-за жары и засухи в Европе. Как отмечает Financial Times (FT), затяжное обмеление этой важной логистической артерии, по оценкам экспертов, способно сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%.

Глубина судоходного русла в реке на участке между Майнцем и Кобленцем сейчас составляет 1,25 м, однако прогнозы указывают на то, что жара пока сохранится, а значит, уровень воды продолжит падать. В таких условиях суда либо отказываются от прохода по реке, либо перевозят меньше грузов, из-за чего транспортировка становится дороже. Это, в свою очередь, приводит к сокращению производства на предприятиях, расположенных на берегах Рейна, в том числе таких крупных германских химических концернов, включая BASF, Covestro, Evonik. В предыдущую засуху в 2018 году BASF потерял €250 млн операционной прибыли из-за снижения объемов производства.

В соседней Румынии из-за обмеления Дуная власти были вынуждены остановить один из двух реакторов АЭС Чернаводэ, использующей воду из реки для охлаждения систем, а население страны призвали экономнее использовать электричество. В целом в Европе июнь этого года стал самым жарким за всю историю сбора таких данных.

Алена Миклашевская