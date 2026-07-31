Мадьяр: АЭС «Пакш» остановят в пределах следующей недели

Венгерские власти непрерывно следят за показателями, связанными с работой АЭС «Пакш», заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Финальное отключение энергообъекта, по его словам, произойдет в среду, 5 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ Фото: Анна Сохацка / Коммерсантъ

Несколько часов назад господин Мадьяр говорил, что отключение произойдет в понедельник, 3 августа. Позднее на пресс-конференции он уточнил, что процесс зависит от уровня воды в Дунае, который постоянно меняется.

«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, запущенная в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии. Она расположена на берегу реки Дунай: реку используют для охлаждения энергоблоков.

В начале этой недели уровень воды в реке опустился до рекордно низких отметок, из-за чего загруженность реакторов на АЭС уже снизили более чем на 50% от максимальной мощности в 2 гигаватта. Петер Мадьяр предупреждал, что из-за полной остановки работы объекта в стране может начаться энергетический кризис.