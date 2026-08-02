В Сербии из-за обмеления Дуная обнаружили обломки корабля Третьего рейха

В Сербии из-за снижения уровня воды в Дунае на фоне жары на поверхность показались обломки немецкого военного корабля, пишет The Telegraph. Как считается, его потопил сам Третий рейх при наступлении советской армии в конце Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Корабль обнаружили на дне реки в районе сербской деревни Прахово. Обломки и работы по их извлечению могут привести к задержкам судоходства по реке. В результате Сербия может потерять до €5 млн в год, указывается в публикации.

Ранее Европейский центробанк выделил €16 млн на устранение речных заторов на Западных Балканах. По данным ЕЦБ, на дне Дуная находится около 200 судов, включая уничтоженные грузовые суда, буксиры и баржи.

Обнаруженные обломки — часть немецкой Дунайской флотилии, пишет ТАСС. Германские войска затопили ее в сентябре 1944 года в результате операции «Дунайский эльф». Тогда ко дну пустили более 200 барж и кораблей, из-за чего до конца войны этот участок Дуная стал непригоден для судоходства.