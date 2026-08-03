В Батайске установлен единый период работы сезонных летних кафе

В Батайске определили сроки работы сезонных летних кафе. Заведения будут открыты ежегодно с 1 мая по 31 октября. Об этом сообщает глава города Валентин Кукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Кроме этого, на заседании городской думы утвердили типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов — как для вновь открываемых, так и для тех, что планируется обновить. По информации господина Кукина, предприниматели смогут подобрать подходящий вариант оформления из одобренного перечня.

К владельцам объектов также предъявят ряд требований: им необходимо следить за чистотой территории, а также установить информационную вывеску с QR-кодом. В коде будут содержаться данные об организации или ИП, режиме работы и номере объекта в городской схеме размещения.

Как пояснил глава Батайска, такая мера повысит прозрачность информации о легальности торговых точек и поможет эффективнее выявлять объекты, размещенные с нарушениями.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поправки, позволяющие муниципалитетам самостоятельно определять сроки и условия функционирования сезонных кафе и веранд, депутаты Законодательного собрания региона приняли в июле 2025 года.

Наталья Белоштейн