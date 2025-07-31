Ростовская область передала местным властям контроль над летними площадками кафе

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки, позволяющие муниципалитетам самостоятельно определять сроки и условия функционирования сезонных кафе и веранд. Соответствующее решение принято на 22-м заседании регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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По информации ведомства, федеральные нормы разрешают открывать летние кафе без оформления права на землю при условии их сезонной работы. Однако на практике это ограничение создавало неудобства для южных регионов, где благодаря теплому климату заведения могут функционировать практически весь год.

Принятые изменения в региональный закон о правилах благоустройства предоставляют местным властям право самостоятельно устанавливать период и условия работы сезонных объектов общественного питания.

«Мы южный регион, у нас длительный период теплой погоды, поэтому мы считаем необходимым предоставить возможность нашим муниципалитетам самим определять эти сезонные сроки», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В настоящее время в регионе действуют более 6 тыс. заведений общепита, в которых трудятся около 38 тыс. человек. Общая вместимость летних площадок составляет 13 тыс. посадочных мест.

Валентина Любашенко