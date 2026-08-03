В Ростове продлили карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Ростове Великом Ярославской области на год продлили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписала и. о. руководителя областной ветеринарной службы Марина Взюмцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Карантин был введен в июле 2025 года. Тогда в связи с получением положительного результата при исследовании на лейкоз на территории личного подсобного хозяйства в поселке Восход запретили совместное содержание и выгул больных и здоровых животных, а также использование биоматериалов для искусственного осеменения и быков-производителей для случки. С территории запретили вывозить восприимчивых животных.

Неблагополучным пунктом была определена территория, включающая село Белогостицы (в границах улицы Светлой домов № 39 – 40), а также город (в границах Окружного проезда, улиц Сосновой и Бакунинской домов № 93, 99, 99а). Ограничения планировали снять 29 июля 2026 года, однако 28 июля был подписан приказ об их продлении до 28 июля 2027 года.

Алла Чижова