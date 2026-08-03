В Ростове продлили карантин по лейкозу крупного рогатого скота
В Ростове Великом Ярославской области на год продлили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписала и. о. руководителя областной ветеринарной службы Марина Взюмцева.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Карантин был введен в июле 2025 года. Тогда в связи с получением положительного результата при исследовании на лейкоз на территории личного подсобного хозяйства в поселке Восход запретили совместное содержание и выгул больных и здоровых животных, а также использование биоматериалов для искусственного осеменения и быков-производителей для случки. С территории запретили вывозить восприимчивых животных.
Неблагополучным пунктом была определена территория, включающая село Белогостицы (в границах улицы Светлой домов № 39 – 40), а также город (в границах Окружного проезда, улиц Сосновой и Бакунинской домов № 93, 99, 99а). Ограничения планировали снять 29 июля 2026 года, однако 28 июля был подписан приказ об их продлении до 28 июля 2027 года.