В Таганроге жильцов трех аварийных домов расселят до конца 2026 года

В 2026 году в Таганроге планируют завершить расселение жильцов трех аварийных домов. Речь о многоэтажках по пер. 17му Новому, 3, ул. Комарова, 8 и ст. Марцево, 21. Об этом сообщает глава города Сватана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, расселение дома на станции Марцево, 2-1, выходит на завершающий этап. Еще в 2025 году две семьи получили изолированные квартиры, а в 2026 году основные организационные этапы практически закрыты: договоры об изъятии жилых помещений заключены и оплачены. Для одной из семей уже приобретена квартира — ее предоставят в ближайшее время.

Ситуация в пер. 17-м Новом, 3, сложнее, но динамика положительная. В 2025 году 105 семьям полностью выплатили средства на приобретение нового жилья, еще четырем семьям предоставили благоустроенные квартиры. В 2026 году заключено 43 договора — это больше половины от необходимого количества, 26 семей уже получили выплаты.

Однако есть и трудности: на часть квартир наложены запреты на регистрационные действия. Это блокирует дальнейшие выплаты и оформление сделок. Над снятием этих обременений ежедневно работают профильные службы совместно с судебными приставами, отмечает глава города.

В доме по ул. Комарова, 8, ключевой задачей сейчас является согласование по выкупной стоимости жилья. Согласие на предложенные условия уже получено от 21 семьи. Чтобы ускорить предоставление нового жилья, через электронные аукционы уже закуплена одна квартира, еще несколько лотов находятся в работе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе до конца 2030 года ликвидируют более 87 тыс. кв. м аварийного жилья. На реализацию программы из регионального, местного и федерального бюджетов выделено 13,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн