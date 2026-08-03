Ребенок погиб в результате удара БПЛА в Геленджике
Число погибших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек, сообщили в оперштабе Кубани.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Среди погибших — один ребенок. Еще 10 человек получили ранения, в том числе двое детей. Двое взрослых и один ребенок были доставлены в медицинское учреждение, остальным пострадавшим помощь оказывается на месте без госпитализации.
По поручению губернатора Краснодарского края на место происшествия направлена специализированная бригада медицины катастроф. Экстренные службы продолжают работу в районе падения обломков.