Московский суд заключил под стражу миллиардера и бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, а также трех топ-менеджеров ГК, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении субсидий на производство гражданских БПЛА. Вместе с ними по делу проходит сотрудница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга. Активы ГК «Эфко» в Черноземье (Белгородская и Воронежская области) — в справке «Ъ-Черноземье».

Компания была создана на базе приватизированного комбината «Эфирное» (занималось выпуском парфюмерно-косметических изделий и эфирных масел) в селе Алексеевка Белгородской области. В 1992 году для маслозавода было зарегистрировано юрлицо АО «Эфко». В 1996 году производство переориентировали на выпуск подсолнечного масла, бутилированная продукция получила торговую марку «Слобода». Единственный владелец юрлица на данный момент — московское АО «Эфко Продукты Питания», конечный бенефициар не раскрывается. АО «Эфко Продукты Питания» также является головной структурой большинства юрлиц компании в Черноземье. Выручка АО за 2025 год составила 54,6 млрд руб. (годом ранее — 46,4 млрд руб.), чистый убыток — 573,6 млн руб. (годом ранее — 494,7 млн руб. прибыли).

В том же селе в 2001 году было зарегистрировано ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты», которое управляет маслозаводом мощностью 300 тыс. т. продукции в год. Выручка предприятия за 2025 год составила 31,6 млрд руб. (годом ранее — 26,4 млрд руб.), чистая прибыль — 89,1 млн руб. (годом ранее — 813,5 млн руб.).

В Алексеевке также базируется ООО «Координирующий распределительный центр (КРЦ) "Эфко-каскад"», зарегистрированное в 2004 году. Сфера деятельности — оптовая торговля молочной продукцией, яйцами и пищевыми маслами. Центр контролируется АО «Эфко продукты питания» и является одной из крупнейших по обороту дочерних структур ГК. В июне 2026 года ООО «Монополия.онлайн» разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной. По итогам 2025 года КРЦ зафиксировал чистый убыток почти в 6 млрд руб. при выручке 389 млрд руб.

В 2016 году в Алексеевке было зарегистрировано ООО «Эфко-Семеноводство» — центр по производству семян сои мощностью до 25 тыс. т в год. Производство было запущено в июле 2017 года, объем инвестиций превысил 540 млн руб. Единственный владелец — АО «Эфко Продукты Питания». Выручка ООО за 2025 год составила 195 млн руб. (годом ранее — 66,1 млн руб.), чистая прибыль — 10,4 млн руб. (годом ранее — 298,6 млн руб.).

Здесь же расположено АО «Элеватор», до 2021 года принадлежавшее сельскохозяйственному производственному кооперативу «Луч». Выручка АО за 2025 год составила 1,21 млрд руб. (годом ранее — 1,22 млрд руб.), чистая прибыль — 49,7 млн руб. (годом ранее — 91,9 млн руб.).

Активы «Эфко» располагаются также и в других селах региона: научно-производственное предприятие по продуктам питания («Еда будущего») ООО «Бирюч» было зарегистрировано в Красногвардейском районе Белгородской области в 2016 году. Единственный владелец — АО «Эфко Продукты Питания». Компания занимается разработкой растительного мяса и сладких белков. В феврале 2025 года ГК запустила производство конфет со сладким белком. В разработку технологии вложили 1,3 млрд руб., в оборудование кондитерской — около 8 млн руб. В мае 2026 года компания заявила о планах в июне запустить линейку сладких напитков HiPro. Выручка ООО за 2025 год составила 26,7 млн руб. (годом ранее — 266 млн руб.), чистый убыток — 328,6 млн руб. (годом ранее — 171,6 млн руб.).

В 2024 году стало известно о строительстве биотехнологического завода кормовых ферментов мощностью 2,4 тыс. т в год в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области. Компания планировала до 2026 года вложить в предприятие 9,42 млрд руб. В мае 2026 года общий объем инвестиций в строительство достиг 12,4 млрд руб. До конца 2026 года «Эфко» планирует завершить разработку технологий получения кормовых добавок маннаназы и бета-глюканазы — ферментов, направленных на повышение усвояемости кормов в свиноводстве и птицеводстве.