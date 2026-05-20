Белгородская ГК «Эфко» готовится к запуску линейки сладких напитков

Один из крупнейших производителей продуктов питания в России — белгородская ГК «Эфко» — в июне планирует запустить линейку сладких напитков HiPro. Они будут изготавливаться без использования сахара — его заменит сладкий белок браззеин. Об этом сообщил «Ъ». Объем инвестиций в новый проект не раскрывается.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Предприятия ГК «Эфко» в Алексеевке Белгородской области

В «Эфко» пояснили, что в первые месяцы планируется произвести 100 т продукции. Ее хотят продавать в федеральных сетях, с которыми сейчас ведутся переговоры.

HiPro будет реализовываться в алюминиевых банках объемом 250 мл в трех вкусах. Продукцию планируют позиционировать как функциональный напиток за счет дополнительного обогащения пищевыми волокнами, кальцием, витаминами D3, B12. Предполагается высокое содержание белка и низкая калорийность. В рознице стоимость продукта составит до 180 руб. за упаковку.

Выпуская напитки с браззеином, группа сможет уйти от необходимости оплаты акциза на сахаросодержащие напитки, действующего в России с 2023 года. В 2025 году совокупные поступления в бюджет от него составили 25 млрд руб.

В феврале 2025 года «Эфко» начала производить конфеты с браззеином. Тогда в ГК уточняли, что в разработку технологии сладкого белка вложено 1,3 млрд руб., в том числе в оборудование кондитерской — около 8 млн руб.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Согласно Infoline, в 2024 году совокупная выручка группы составила 344 млрд руб., уступив только PepsiCo. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, растительные аналоги мясных и молочных продуктов Hi!.

