Структура «Эфко» стала владельцем элеватора в Калаче Воронежской области

Одно из основных юрлиц белгородской ГК «Эфко» — АО «Эфко продукты питания» — стало единственным собственником ООО «Универсал строй», которое управляет элеватором в Калаче Воронежской области. Соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, с августа 2024 года по май 2026-го владельцем «Универсал строя» был Александр Гудков — напрямую и через воронежское ООО «Оптторг» (деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами). Интересно, что эта компания в 2020-м выступала одним из собственников липецкого производителя нерафинированного рапсового, сурепного и горчичного масла ООО «Либойл», которое сейчас контролируется АО «Эфко продукты питания» (51%). Еще 49% принадлежат местному ресторатору Николаю Бобину.

По данным Rusprofile, ООО «Универсал строй» было учреждено в Калаче Воронежской области в апреле 2014 года. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Меркулов. По итогам 2025 года компания получила выручку 8,9 млн руб. и 155 млн руб. убытка. 2024 год она закончила с выручкой 13 млн и чистой прибылью 51 млн.

Элеватор ранее контролировался ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» — структурой разорившегося холдинга «Белстар-агро» воронежского бизнесмена Григория Федякова. В 2019 году активы предприятия выкупило с банкротных торгов ООО «Универсал строй», которое, как считалось, контролировалось главой ГК «Черноземье», экс-депутатом облдумы Андреем Благовым.

В начале 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Универсал строй» не может начать модернизацию Калачеевского элеватора для производства кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы. Инвестиции оценивались в 4,5 млрд руб. Господин Благов утверждал, что летом 2023 года проектные работы будут завершены, а сроки затянулись из-за сложностей с импортным оборудованием. Районные власти при этом сообщали о возможной продаже элеватора. В июле 2023-го «Ъ-Черноземье» обратил внимание на соответствующее объявление на «Авито». Имущество ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», в состав которого входил элеватор, было оценено в 500 млн руб.

Подробнее о ситуации с инвестпроектом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова