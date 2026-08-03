В Ростове две пострадавшие от атак ВСУ семьи получили ключи от новых квартир

В Ростове-на-Дону вручили ключи от новых квартир первым двум семьям, пострадавшим в результате террористической атаки ВСУ в январе 2026 года. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет об атаке на многоквартирный дом в Западном микрорайоне, в результате которой погиб человек, а здание получило серьезные повреждения. По итогам экспертиз было принято решение о сохранении дома до 13 этажа. Остальным собственникам по инициативе застройщика предоставляются новые квартиры в новых домах.

Сейчас, по словам господина Скрябина, на финальной стадии передачи ключей находятся еще пять семей, идет оформление документов.

Константин Соловьев