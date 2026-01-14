На Дону повреждены дома и предприятия в результате ночного удара БПЛА

Из-за ночной атаки беспилотников повреждены промышленное и складское предприятия, квартиры жителей Ростова-на-Дону, сгорели частые дома в Мясниковском районе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В западной промзоне Ростова загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован.

В многоквартирном доме в Левенцовке повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения.

Два частных дома сгорели в СНТ «Факел» и хуторе Ленинаван Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля.

Информация о повреждениях будет уточняться.

Наталья Белоштейн