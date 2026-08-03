Власти Петербурга намерены перевести такси на экологичное топливо к 2030 году

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают к 2030 году перевести такси на газомоторное топливо и электричество. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург готовит переход такси и коммунальной техники на газ и электричество

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург готовит переход такси и коммунальной техники на газ и электричество

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, переход будет осуществляться не за счет административных ограничений, а с помощью системы преференций и экономических стимулов.

«Не жестко, чтобы владельцам самим было выгодно. Получилось же с автобусами: городской парк и частный бизнес пошли навстречу, когда подтвердилась экономическая обоснованность. Дальше: продумываем механизмы, чтобы заинтересовать жителей покупкой электромобилей»,— отметил глава города.

Губернатор добавил, что развитие экологичного транспорта является частью программы модернизации транспортной системы Петербурга. До 2030 года город также планирует строить новые вылетные магистрали, развивать метрополитен и обновлять дорожную инфраструктуру для общественного транспорта.

По словам господина Беглова, сегодня около 70% городских автобусов уже используют газомоторное топливо, а оставшаяся часть работает на дизеле и бензине. Кроме того, власти намерены максимально перевести на газ и электричество коммунальную технику, а также расширить применение электромусоровозов.

Матвей Николаев