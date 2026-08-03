Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи задерживаются 46 рейсов на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На отправление перенесены 20 рейсов. Среди них — направления в Магнитогорск, Челябинск, Нижний Новгород, Омск, Сыктывкар и Якутск, а также рейсы в Екатеринбург, Казань, Самару, Санкт-Петербург, Уфу и Москву. Время задержки вылетов составляет от одного до 14 часов. Наиболее продолжительное ожидание зафиксировано у рейса в Якутск — семь часов.

Еще 26 рейсов задерживаются при прибытии в Сочи. В их числе борта из Стамбула, Ижевска, Перми, Кемерова, Омска, Магнитогорска, Якутска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани и Москвы. Время ожидания варьируется от менее часа до суток. В частности, рейс из Ижевска задерживается примерно на 24 часа.

Ранее Росавиация несколько раз вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Последний режим ограничений действовал 1 августа с 19:09 до 19:51 мск. Дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов также вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков