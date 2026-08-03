Мурманская область сократила коммерческий долг на 23%

Мурманская область снизила свой коммерческий долг на 23% — на 12,7 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, такого результата регион смог добиться за счет дополнительных налоговых поступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чибис заявил, что Мурманская область сократила коммерческий долг практически на четверть

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Андрей Чибис заявил, что Мурманская область сократила коммерческий долг практически на четверть

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Это результат работы правительства региона по поиску новых доходов»,— подчеркнул господин Чибис.

Еще одной причиной стало привлечение бюджетных кредитов из федеральной казны.

Матвей Николаев