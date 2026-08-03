В Ярославской области проиндексировали накопительную пенсию

Отделение Социального фонда России по Ярославской области с 1 августа увеличило размер накопительных пенсий на 17,3%, а срочных пенсионных выплат — на 19,3%. Об этом сообщили в отделении фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перерасчет выполнен в беззаявительном порядке для 1078 получателей накоплений и 286 получателей срочной выплаты. Коэффициент индексации сформирован по итогам инвестирования средств за прошлый год. Доходность превысила уровень инфляции более чем в три раза, что обеспечило рост выплат для граждан, чьи накопления формировались до 2014 года через взносы работодателей, средства материнского капитала или добровольные перечисления.

Средний размер накопительной пенсии в регионе составляет 1,6 тыс. руб. в месяц, срочной выплаты — 3,7 тыс. руб. Большинство жителей Ярославской области получают эти суммы вместе со страховой пенсией по старости.

Решение о размере индексации принимается на основе фактических результатов инвестирования за предыдущий календарный год.

Антон Голицын