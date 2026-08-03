В Сочи утром 3 августа работают 50 АЗС

По состоянию на 09:00 3 августа в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На 37 АЗС доступен бензин марки АИ-92, на 35 — АИ-95, на 25 — АИ-100. Дизельное топливо реализуется на 43 заправках, сжиженный газ — на 12. На двух станциях сети «Роснефть» продажа топлива осуществляется только по топливным картам.

На заправках «Роснефти» действуют ограничения на объем отпуска топлива: не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на один автомобиль. Для станций, расположенных вдоль трасс, лимиты увеличены до 50 литров бензина и 300 литров дизтоплива. На АЗС «Лукойл» водителям отпускают до 40 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на машину.

Еще одна автозаправочная станция временно прекратила реализацию топлива, четыре объекта находятся на плановом ремонте.

Власти призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок и не создавать дополнительную нагрузку на работающие АЗС. О дальнейшем изменении ситуации будет сообщаться дополнительно.

Вячеслав Рыжков