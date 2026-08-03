«Утиный блюз», «Вишневый сад» и «Одиссея»

В Ярославле на этой неделе на открытом воздухе выступит Overdrive Blues Band с программой «Утиный блюз», в прогулку по Волге отправится рок-теплоход, стендап-комики проведут концерт, в кинотеатре покажут спектакль «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым, а также новый фильм Кристофера Нолана. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

8 августа в Губернаторском саду Ярославского художественного музея выступит коллектив Overdrive Blues Band с программой «Утиный блюз»: блюз, джаз и авторская музыка. В концерте примет участие представитель танцевального направления брейкинг Артем Платонов, более 10 лет выступающий в Волковском театре. Стоимость билета — 600 руб. Начало в 17:00. 0+

8 августа кавер-группа «Сделай Громче» исполнит песни AC/DC, Nirvana, Rammstein и других рок-исполнителей на теплоходе «Ярославия» во время прогулки по Волге. Гостей также ждет дегустация напитков. Начало в 21:00, стоимость билетов — 2 тыс. руб. 18+

9 августа в концерт-холле «Кино» пройдет стендап-концерт известного комика Алексея Квашонкина, идейного вдохновителя юмористического шоу «Книжный клуб». Вместе с ним на сцену выйдет стендап-комик, финалист первого и второго сезонов шоу «Comedy Баттл» Вася Шакулин. Стоимость билета от 1 тыс. Начало в 20:00. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Квашонкин (официальное сообщество), ВКонтакте Фото: Алексей Квашонкин (официальное сообщество), ВКонтакте

Шоу

6, 8 и 9 августа в Ярославском цирке покажут шоу «Империя львиц». На манеж вместе с львицами и тиграми выйдет обладатель международных наград, заслуженный артист России и ДНР, дрессировщик Виталий Смолянец. В программе также обезьяны-наездницы, полеты австралийских попугаев и парад акробатов-велосипедистов. Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб. 0+

Спектакли

5 августа в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Аура» состоится видеопоказ спектакля «Вишневый сад» в рамках проекта TheatreHD. Режиссер Владимир Мирзоев поставил классическую трагикомедию Чехова как трезвую, но не безжалостную притчу. В главных ролях Виктория Исакова, Александр Петров, Андрей Сухов и другие. Начало показа в 19:00. Стоимость билета — 500 руб. 16+

Выставки и встречи

6 и 9 августа космический автобус отправится от Ярославского планетария на аэродром Левцово в «Ярославский областной музей авиации». Там представлены настоящие самолеты — Як-52, Ан-2, Let-200A Morava, Piper J-3 и вертолет Ми-2, а также кресло-катапульта и гермошлем летчика-истребителя. У гостей будет возможность подняться в командно-диспетчерский пункт, зайти в кабинет начальника аэропорта и в штурманский класс. Стоимость такого путешествия начинается от 1,3 тыс. руб. 9+

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В Ярославском отделении Союза художников открылись выставки заслуженных художников России Николая Буртова и Владимира Горячева. Господин Буртов — один из ведущих российских живописцев, которые продолжают традиции отечественной пейзажной школы рубежа XIX–XX веков. Он ставит перед собой задачу — отображение живого впечатления постоянно меняющегося мира. Главенствует пленэрная живопись. 6+

Современная графика Владимира Горячева погружает в мир сложных неоднозначных ассоциаций. На выставке представлено более 70 его работ разных лет. Образный строй произведений имеет интеллектуальный и философский подтекст. Намеки, напоминания, парадоксальные интерпретации, отсылки к текстам и событиям не несут в себе и намека на иллюстративность, а изначально взяты автором как пластический повод к работе. 6+

Кино

В ярославских кинотеатрах начали показывать новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Фильм рассказывает о том, как после Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов. В главных ролях Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и другие. 18+

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Новая российская семейная комедия вышла в кинопрокат. «Старый Орел» Мурада Ногмова — это история о деде, уединенно живущем в горном селе и вынужденном противостоять решению о ликвидация своего населенного пункта. Он решает превратить его в эко-деревню для привлечения туристов. В главных ролях Алик Караев, Павел Деревянко, Павел Левкин и другие. 12+

С 6 августа в кинотеатрах начнут показывать комедию «Последний богатырь. Колобок». В фильме рассказывается, с какой целью Колобка испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом стал напарником пекаря Тихона и необычной девушки Лады. В главных ролях: Гарик Харламов (озвучил Колобка), Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко и другие. 6+

В регионе

В Рыбинске пройдет фестиваль «Джаз на родном языке». Концерты состоятся на балюстраде Волжского парка 6, 7 и 8 августа. Участники исполнят композиции по-русски, по-узбекски, по-башкирски и по-испански. В первый день состоятся выступления рыбинских музыкантов с солисткой Донецкой филармонии Анастасией Рыжиковой, ярославских коллективов «Квинтет Е» и «Драйв студио Блюз Банд».

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Второй день фестиваля традиционно отдан этнофьюжну и оркестрам. 7 августа выступит смешанный проект, лидером которого является башкирская певица Гальсар, а также музыканты из Южно-Сахалинска и молодежный оркестр под управлением Данилы Савичева с вокалом Дианы Кубасовой.

Завершающий день откроет ансамбль московской певицы Юлианы Рогачевой, продолжит проект «Стар'n' млад» с участием ярославской скрипачки Марии Большаковой. Закроет фестиваль проект кубинского пианиста Сандора Торреса. Вход свободный. Начало в 18:00. 0+

8 августа в старинной усадьбе Николая Некрасова под Ярославлем состоится фестиваль «Романтика Карабихи». В рамках фестиваля откроются площадки реконструкторов «Модный магазин», «Гастрономия XIX века», «Настольные игры XIX века», «Усадебные игры». Также организаторы подготовили мастер-классы и народные игры. Фестиваль начнется в 11:00. В 11:10 начнется концерт «Музыка балконов», а в 15:00 — артистов Ярославской государственной филармонии. Также запланирован конкурс костюмов в стилистике XIX века. Вход свободный, кроме экскурсий. 0+

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8 августа в Вятском на Торговой площади пройдет День огурца. В селе состоятся огуречные бои, ярмарка мастеров, деревенские игры, катания в карете, дегустация наливок и закусок, а также народные гулянья с фольклорными танцами. Начало в 10:30. Вход свободный. 6+

Подготовила Алла Чижова