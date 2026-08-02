В Ярославле пространство у Арены-2000 назовут площадью Чемпионов
Площадью Чемпионов в Ярославле назовут пространство около УКРК «Арена-2000. Локомотив». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 2 августа во время торжественной церемонии в честь победы ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина.
Фото: Алексей Яковлев
«Ъ-Ярославль» сообщал, что объект улично-дорожной сети для переименования в честь победы хоккейной команды выбирали путем голосования. По итогам голосования, проходившего весь июль и включавшего 10 вариантов, большинство поддержало создание площади Чемпионов около домашней арены «Локомотива». Ранее эта зона не имела официального названия.
«Более десяти тысяч жителей региона приняли участие в открытом голосовании за увековечивание победы нашей команды. Были разные варианты, но победил один — площадь перед Ареной-2000 теперь будет носить имя площадь Чемпионов. Это огромная гордость»,— написал губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях.
В ходе обсуждения рассматривались и другие предложения: переименование улицы Институтской, парка Нефтяников, Привокзальной площади, площади Труда и Советской площади. Также звучали идеи дать новые имена Московскому проспекту и проспекту Фрунзе.