В Гидрометцентре назвали климатическую норму августа для Сочи

Гидрометцентр Сочи опубликовал климатические показатели для августа. Среднемесячная температура воздуха в городе составляет 24,3 градуса тепла, а норма месячной суммы осадков — 105,5 мм. При этом на большей части Южного федерального округа, включая Черноморское побережье Кавказа, последний месяц лета ожидается теплее климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра Сочи, климатической нормой для августа считается среднемесячная температура воздуха на уровне +24,3 градуса. Среднемесячная норма осадков для курорта составляет 105,5 мм.

Для Красной Поляны климатическая норма августа составляет +21 градус. Нормативный объем осадков в горном кластере достигает 99,8 мм. По данным синоптиков, обычно в течение августа здесь наблюдается от шести до восьми дождливых дней.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, на большей части Южного федерального округа, включая Черноморское побережье Кавказа, среднемесячная температура воздуха в августе ожидается примерно на 1 градус выше климатической нормы. При этом количество осадков прогнозируется ниже средних многолетних значений.

По информации Росгидрометцентра, в Сочи в период со 2 по 8 августа дневная температура воздуха составит до +29…+30 градусов. В ночные часы столбики термометров будут находиться на уровне +22…+23 градусов.

В начале августа температура морской воды у побережья Краснодарского края варьируется от +22 до +26 градусов. Несмотря на установившуюся жаркую погоду, Черное море прогревается постепенно: по данным гидрометцентра на утро 2 августа, самые высокие показатели (+26 градусов) зафиксированы в Туапсе и Тамани, в Геленджике — +25 градусов, в Новороссийске — +24 градуса, а у берегов Анапы — +22 градуса. Таким образом, разница температур между курортами достигает четырех градусов.

Азовское море также остается хорошо прогретым: в Тамани, Приморско-Ахтарске, Должанской и Ейске температура воды достигла +26 градусов. При этом показатель от +22 градусов считается комфортным для купания, и на всех основных курортах края этот порог уже достигнут или превышен.

Мария Удовик